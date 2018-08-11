Сотрудники уголовного розыска пункта полиции по Солтонскому району в течение дежурных суток раскрыли кражу, совершенную с незаконным проникновением в сельский магазин, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Под покровом ночи неизвестные взломали двери подсобного помещения и проникли в универсальный магазин, расположенный на территории одного из сел района.

Пострадавший предприниматель заявил, что из торгового помещения пропали продукты питания, спиртные напитки и одежда.

Сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили лом, выдергу и кувалду, с помощь которых была взломана дверь. Также была обнаружена еще масса улик, позволивших установить круг подозреваемых.

В совершении данной кражи подозреваются пятеро местных подростков. Трое из них состоят на профилактическом учете органов внутренних дел за антиобщественное поведение и систематические пропуски школьных занятий.

По факту кражи с незаконным проникновение в торговое помещение возбуждено уголовное дело. Часть похищенного удалось изъять.