Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко направили в адрес жителей региона поздравление в честь Дня физкультурника, сообщается на официальном сайте региона.

Напомним, праздник отмечают в России ежегодно во вторую субботу августа. "Дорогие жители Алтайского края! От всей души поздравляем вас с Днем физкультурника!" — говорится в поздравительном сообщении.

"Растущая популярность здорового образа жизни и спорта — позитивная тенденция современного российского общества. Число тех, кто регулярно посещает секции и спортзалы и в стране, и в Алтайском крае, неуклонно увеличивается. И это объяснимо: занятия физкультурой являются залогом отличного самочувствия и настроения", — подчеркивается в письме.

Отмечается, что на Алтае доброй традицией стало проведение таких массовых спортивных праздников, как "Лыжня России", "Кольцо Победы", "Кросс наций", "Оранжевый мяч", "День ходьбы", "Олимпийский день". Ежегодно в этих мероприятиях принимают участие тысячи горожан и жителей сельской местности.

"Высокий запрос общества диктует нам задачи по дальнейшему развитию отрасли, созданию новых спортивных клубов и площадок. Уверены, что продолжение этой работы позволит как можно большему числу земляков приобщиться к физической культуре, ощутить все преимущества здорового образа жизни. Желаем вам сил и мужества для достижения поставленных целей, а также счастья, мира, добра и благополучия!" — заключают Томенко и Романенко.