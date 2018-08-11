Суббота, 11 Август, 10:33

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 66,91
€ 76,68
25°
Обь
191см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Сергей Шубенков завоевал серебро чемпионата Европы, уступив 0,002 секунды

, ИА "Амител"
Российская сторона оперативно подала протест, однако судьи также оперативно протест отклонили

Фото: REUTERS/Michael Dalder; Gettyimages.ru/Matthias Hangst; twitter.com/EuroAthletics

Уроженец Алтайского края Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, уступив 0,002 секунды, сообщает Sports.ru

Россиянин в борьбе за первое место уступил каких-то 0,002 секунды французскому спортсмену. В итоге тройка победителей выглядит следующим образом:

1. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) — 13,17,163

2. Сергей Шубенков (Россия) — 13,17,165

3. Орландо Ортега (Испания) — 13,34

Сенсация финала 110-метровки с барьерами на чемпионате Европы заключается даже не в том, что проиграл лучший российский бегун, а больше в том, что от золота Шубенкова отделило всего две тысячных секунды! Хотя подсчет почти всегда идет только до сотых. 

По правилам, побеждает тот, кто пересек финишную линию любой частью тела, кроме шеи, головы, ног или рук. Российская сторона оперативно подала протест, однако судьи протест отклонили.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
10:01
Сергей Шубенков завоевал серебро чемпионата Европы, уступив 0,002 секунды 0
09:37
Надзиратели из ярославской колонии рассказали, кто велел пытать заключенных 0
09:08
Видео с алтайским водителем, уплывающим по Оби от лодки с полицейскими 0
08:50
Центробанк выявил хищения в банке "Таатта" на 4,2 млрд рублей 0
08:21
Силовики СБУ захватили в порту Херсона российское судно 0
07:50
Просто праздник какой-то: как, когда и где пройдет фестиваль сыра на Алтае 0
07:34
Продуктовая дефляция зафиксирована в Алтайском крае 2
07:19
Размер имеет значение: как выбрать одежду для фитнеса 0
07:03
Элитный дом в немецком стиле продают под Барнаулом за 10,5 млн рублей 0
06:48
Какие чудеса совершает Николай Чудотворец и кто его просит о помощи? 1
06:32
Собаки эльфов: фотографии очаровательных вельш-корги 0
06:17
Шторм: жару, грозы и шквалистый ветер обещают в Алтайском крае 11 августа 0
06:01
Барнаульские туристы поспешили купить загранпутевки по "старому" курсу 0
05:22
Скончался депутат Госдумы от "Единой России" Александр Коровников 1
04:59
Лукашенко обвинил Россию в "варварском отношении" к Беларуси 1
03:51
Около 500 чиновников уволили с работы за коррупцию в этом году 2
02:40
Ученые выяснили, что первые люди вымерли из-за лени 0
01:06
Apple предложила использовать iPhone в качестве паспорта 1
00:25
Ученые нашли центр пессимизма в мозге человека 0
23:54
Сожитель беременной рассказал подробности ДТП в День Победы в Ульяновске 0
23:41
Социологи отметили снижение рейтингов Путина, Медведева и "Единой России" 0
23:23
Белоусов об изъятии 500 млрд руб. из сверхдоходов бизнеса: "Делиться надо" 0
22:55
Строители рассказали, какие землетрясения и шторма выдержит Крымский мост 0
22:39
Посмертную маску Сталина продали за 1,4 миллиона рублей 0
22:01
Российский космонавт снял на видео "самый длинный маршрут на МКС" 0
21:53
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом 0
21:34
Ученые назвали здоровое питание опасным для человечества 0
21:17
Песков пообещал проконтролировать дело активистки "Нового величия" 1
20:47
Бизнес предупредили о расширении "списка Белоусова" по изъятию сверхдоходов 1
20:31
Центробанк оценил влияние футбольного чемпионата мира на инфляцию 1
20:15
Задержаны владельцы детсада в Астрахани, где связывали малышей 0
19:47
Памфилова призвала всех объединиться ради пенсионного референдума 3
19:25
Крупное ДТП произошло на бийской трассе в Алтайском крае 1
19:08
Коротко о главном: надвигающийся шторм, вело-Барнаул и Демидовская площадь
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 августа
18:48
Пропавший в апреле 19-летний житель Барнаула найден мертвым 0
18:24
Степное земледелие и очистка озера: итоги поездки Томенко на юго-запад края 1
18:16
Футболист Смолов недоволен зарплатой в 600 тысяч рублей в день, но терпит 11
17:49
Российские автомобилисты за 2018 год накопили 11 млн неоплаченных штрафов 0
17:33
Песков рассказал о позиции Путина по изъятию сверхдоходов крупных компаний 9
17:24
Очаровательного кота двэльфа предлагают купить барнаульцам за 50 тыс. руб. 2
17:14
Жительница Новосибирска помогла поймать вероятного педофила с Алтая 1
17:05
Свалку DVD-дисков ликвидируют в барнаульском ленточном бору 1
16:48
Туристам на Алтае разрешат бесплатно посмотреть на "принцессу Укока" 0
16:33
Роскачество рассказало, как выбрать лучшие яблоки 0
16:23
Конкурс на перевозку пассажиров по маршруту №120 объявили в Барнауле 0
16:11
Три дороги на Потоке в Барнауле отремонтировали за 56,6 млн рублей 5
16:04
Опубликовано видео задержания убегавшего от полиции замглавы Оренбурга 2
15:50
Центробанк выпустил заявление о ситуации на финансовом рынке 5
15:34
Площадь Сахарова в Барнауле перекроют 11 августа из-за "Оранжевого мяча" 2
15:22
Новую систему техосмотра с усилением ответственности рассмотрит Госдума 9

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.