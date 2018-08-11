Фото: REUTERS/Michael Dalder; Gettyimages.ru/Matthias Hangst; twitter.com/EuroAthletics

Уроженец Алтайского края Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, уступив 0,002 секунды, сообщает Sports.ru

Россиянин в борьбе за первое место уступил каких-то 0,002 секунды французскому спортсмену. В итоге тройка победителей выглядит следующим образом:

1. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) — 13,17,163

2. Сергей Шубенков (Россия) — 13,17,165

3. Орландо Ортега (Испания) — 13,34

Сенсация финала 110-метровки с барьерами на чемпионате Европы заключается даже не в том, что проиграл лучший российский бегун, а больше в том, что от золота Шубенкова отделило всего две тысячных секунды! Хотя подсчет почти всегда идет только до сотых.

По правилам, побеждает тот, кто пересек финишную линию любой частью тела, кроме шеи, головы, ног или рук. Российская сторона оперативно подала протест, однако судьи протест отклонили.