Посол Греции в России Андреас Фриганас должен в ближайшее время покинуть страну. Такое решение было принято Министерством иностранных дел Греции, сообщает РИА Новости.

По словам источника, решение об отзыве Фриганаса принял лично министр иностранных дел Греции Никос Котзас. Вместо Фриганаса в Москву направят другого посла, однако когда это случится, не уточняется.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter заявил, что Греция напрасно отзывает своего посла из России. Отзыв посла — чрезвычайная мера, невыгодная для Греции, отметил он.

"В Афинах погорячились", — написал Пушков. По его мнению, Греция не выиграет ничего, если ее посол покинет Москву. Наоборот, отношения Греции и России могут обостриться.

Ранее внешнеполитическое ведомство Греции обвинило Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а также назвало Россию "товарищем Турции по оружию". Кроме того, Афины обвинили Россию в попытке подорвать национальную безопасность Греции. Затем последовала высылка российских дипломатов из страны. 6 августа посол Греции Фриганас был вызван в российский МИД, где ему вручили ноту об ответных мерах на высылку россиян. В ответ в Афинах заявили, что поведение Москвы "произвольное и мстительное".