Жителя Благовещенского района уличили в незаконном хранении наркотические вещества, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В одной из хозяйственных построек полицейские обнаружили 14 граммов маковой соломки, а территории приусадебного участка грядку с растениями мака", — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно было установлено, что растения хозяин усадьбы посеял прошедшей весной, после чего несколько месяцев за ними ухаживал. Всего сотрудники полиции изъяли с грядки 511 кустов мака.

В отношении 39-летнего жителя села Леньки было возбуждено уголовное дело за "незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". За это ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

За незаконное хранение маковой соломки также возбуждено уголовное производство. Санкция этой статьи влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.