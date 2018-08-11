Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия прорабатывает зеркальные меры в ответ на новый пакет американских санкций против Москвы из-за "дела Скрипалей", сообщает РИА Новости.

"Сейчас эти ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что сегодня США проводят жесткую политику по отношению не только к России, но и Китаю, Ирану, и даже своим партнерам — странам Евросоюза.

Захарова предположила, что, возможно, "США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов", поэтому сегодня Вашингтону "нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая".

На данный момент Захарова находится с визитом в Сербии по приглашению главы сербского МИДа Ивицы Дачича. 10 августа один из местных жителей подарил ей футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

О намерении ввести санкции из-за "дела Скрипалей" для "улучшение поведения" Москвы в Госдепартаменте США заявили 8 августа. Санкции состоят из двух частей. Первый пакет вступит в силу 22 августа, а второй Вашингтон может не ввести при условии, что Москва согласится на ряд требований. На случай отказа в США уже разработали исключения из санкций.

В Кремле новые ограничения назвали незаконными и пообещали разработать ответные меры. Российский МИД пакеты санкций назвал "сговором США и Великобритании".