Посольство России пошутило над созданием космических войск США

Посольство России в США иронично прокомментировало намерение США создать космические войска, напомнив, что данный род войск появился в РФ более 10 лет назад, пишут "Известия".

"Доброе утро, космические войска", — написали дипломаты в Twitter, прикрепив фото эмблемы российских Космических войск, которые сейчас являются частью Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Телеканал CNN назвал комментарий российских дипломатов "жестким троллингом" Пентагона.

В середине июня президент США Дональд Трамп поручил создать американские космические силы как отдельный вид войск из-за нежелания "плестись" в космической сфере за Россией и Китаем. Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал космос новым театром военных действий, а вице-президент США Майк Пенс сообщил о планах создания военного министерства по космосу к 2020 году.

Ранее сообщалось, что в соцсетях высмеяли опубликованные Пентагоном варианты логотипа Военно-космических войск США. Эмблемы представила команда Трампа и предложила всем желающим проголосовать за понравившийся вариант.

Donald and Melania stop off to see how construction of Space Force One is progressing. #SpaceForce #StarWars pic.twitter.com/qTMJGUljP5