Угнанный в США самолет разбился недалеко от Сиэтла

Береговая охрана США получила сообщения о том, что из аэропорта американского города Сиэтл угнан самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Телеканал со ссылкой на Береговую службу сообщает, что через 15 минут власти также получили сообщения, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон виднеется столб дыма. К месту инцидента направились спасатели.

Телеканал ABC указывает со ссылкой на источник, что лайнер разбился.

Как сообщается, речь идет о самолете авиакомпании Alaska Airlines. Представители компании в Twitter заявили, что на борту, предположительно, не было пассажиров.

В США закрыли воздушное пространство, когда стало известно об угоне самолета. Пока информации крайне мало. Единственное, что известно, что воздушное судно похитили утром в субботу, 11 августа, прямо из аэропорта. Об этом сообщает dailystar.co.uk.

Как сообщается в официальном аккаунте аэропорта в Twitter, работник авиакомпании угнал из аэропорта Сиэтла (штат Вашингтон) турбовинтовой ближнемагистральный самолет Q400 перевозчика Horizon Air. Самолет рухнул в заливе Пьюджет.