Фото: Сергей Климов, Виктор Воробьев, Оля Фомина / vk.com/barneos22

В Бийске в пятницу поздним вечером, 10 августа, произошло серьезное ДТП — водитель седана иностранного производства на бешеной скорости вылетел на путепровод и врезался в бетонный бордюр, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Автомобиль получил серьезные повреждения — он практически смялся пополам, некоторые детали сорвало, а колеса отлетели", — говорится в сообщении.

Водитель практически не получил травм в столь жестком ДТП. По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян, но после ДТП оставался на месте и даже напевал песни, в том числе "Нас не догонят".