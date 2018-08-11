Землетрясение произошло на Алтае в сотне километрах от Барнаула

Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в Алтайском крае, в Ребрихинском районе в ночь на субботу 11 августа, сообщает ТК "Звезда" со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Геофизической СО РАН.

Эпицентр находился в 104 километрах от Барнаула, в Бийско-Барнаульской впадине, недалеко от села Пеньки Ребрихинского района.

Подземные толчки были зафиксированы в 4 часа 32 минуты по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.