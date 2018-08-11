Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту жестокого обращения с воспитанниками одного из частных детских садов в Барнауле, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

В начале июня барнаульцы пожаловались в региональный СК на жестокость к их детям в детсаду. Об этом заявили сразу несколько родителей воспитанников учреждения, в котором плата за месяц пребывания одного ребенка составляла 19 000 рублей. В качестве доказательств были предоставлены кадры, которые родителям удалось получить с видеокамер детского сада. В частности, детей закрывали в темной бытовке или в туалете с выключенным светом. Также практиковалось физическое наказание. В конце июня видео с кадрами жестокого обращения с детьми в элитном детском саду опубликовал краевой СК. В управлении отметили, что нарушение прав и законных интересов воспитанников в этом частном детском саду происходило неоднократно.

По версии следствия, с февраля по май 2018 года сотрудница частного детского сада применяла жестокие методы в воспитании чужих детей. По результатам служебной проверки женщина была уволена.

В связи с резонансом и по просьбе потерпевших для более тщательного расследования всех обстоятельств произошедшего принято решение о передаче уголовного дела в четвертый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Алтайскому краю.

"Создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей. В настоящее время допрошены законные представители несовершеннолетних потерпевших, руководство и персонал дошкольного частного учреждение, а также бывший воспитатель. Продолжается осмотр видеозаписей с камер наблюдения, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела проверят работу должностных лиц органов власти. "Зарегистрирован материал доследственной проверки, по результатам которой будет дана юридическая оценка их действиям на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей по контролю за деятельностью частных дошкольных учреждений и условий воспитания детей", — уточняет региональный СК.