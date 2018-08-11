Негодование у представителя православной Церкви вызвал новый провокационный клип российской певицы Светланы Лободы под названием "SuperStar". Священник Святослав Шевченко опубликовал на своем YouTube-канале обзор, в котором подробно объяснил, почему видео необходимо запретить в России.

Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Шевченко заявил, что клип пропагандирует всевозможные извращения. Он убежден, что подобное показывать категорически нельзя.

"С первой же минуты перед зрителями появляются кадры разврата. Полуголая дама в нижнем белье, потом старик, который лапает какую-то женщину и раздевает ее", — возмутился представитель православной церкви.

6 августа клип был опубликован на YouTube-канале Светланы Лободы. За несколько часов видео набрало почти полтора миллиона просмотров. За пять дней количество просмотров увеличилось до 5,6 миллиона.