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Разведчик-альпинист из Алтайского края погиб в КБР из-за схода лавины

, ИА "Амител"
"Он не был женат, дома на Алтае, в селе Целинное, у него остались мать и сестра", - вспоминает друг и сослуживец

Фото: Росгвардия

Четверо военнослужащих Росгвардии погибли в среду, 8 августа, в горах Кабардино-Балкарии из-за схода лавины во время выполнения плановых занятий, сообщается на сайте Росгвардии.

По данным Росгвардии, с 7 августа группа военнослужащих осуществляла переход и отработку сложных специальных нормативов в целях усовершенствования уровня горной подготовки личного состава. Утром 8 августа военнослужащим предстояло совершить восхождение на пик Пушкина, который является одним из самых сложных в Приэльбрусье. В районе, через который пролегал маршрут, произошел сход лавины, в результате чего военнослужащие погибли. 

Среди погибших — кавалер ордена Мужества, кандидат в мастера спорта по альпинизму России 37-летний Вадим Арысланов

Сержант Вадим Арысланов, 1981 г.р., разведчик грозненского отряда спецназа Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, инструктор горной подготовки, кандидат в мастера спорта России по альпинизму. Кавалер ордена Мужества, неоднократно принимал участие в ликвидации бандформирований в горной местности Северо-Кавказского региона. В 2001 году в горах лично уничтожил так называемого эмира Шатуевского района. Холост. 

Как сообщает РИА Новости, сержант Арысланов был родом из Алтайского края. "Он был разносторонний человек, был опытен не только в бою, но и бытовых вопросах. Всегда опрятный, собранный, ухоженный", — вспоминает его друг и сослуживец Дмитрий Ветров.

"Он не был женат, дома на Алтае, в селе Целинное, у него остались мать и сестра. Вот разбираем его вещи, чтоб отправить домой, все у него аккуратно по полкам разложено, записи учебные вел подробно, как раз все это вспоминаем", — рассказывает сослуживец.

"Он больше десяти лет служил в Чечне, в 2006 году получил тяжелое ранение во время одной из спецопераций. Всегда спокойный, уравновешенный, справедливый. Могу только сказать, что таких людей больше нет, это был человек с большой буквы", — вспоминает Ветров.

"Мы бывали с ним в одной группе на служебно-боевых задачах, в головном дозоре. Зная, что с тобой в тройке есть такой человек, чувствовал себя уверенней и спокойней, понимая, что выход найдется из любой ситуации", — вздыхает Дмитрий. 

Сообщается, что тела из-под лавины достали, однако они находятся на высоте около 3500 метров. Из-за погодных условий на вертолете туда добраться невозможно. Когда погода наладится специальная группа выдвинется на место пешком, чтобы забрать погибших.

Также погибли старший прапорщик Евгений Когут, 1981 г.р., прапорщик Памир Сеитов, 1987 г.р. и прапорщик Александр Пекарь, 1983 г.р.

Как отмечают в Росгвардии, плановые учебные занятия и восхождения в труднопроходимых районах высокогорья проходят несколько раз в год в сложных климатических условиях. Обучение, повышение квалификации инструкторов на этом сборе было организовано в ходе занятий, перевальных походов и горных восхождений под руководством инструкторов-тренеров Федерации альпинизма России. В период их проведения личный состав получает практику техники действий в высокогорье на сложном каменистом и снежно-ледовом рельефе в условиях низких температур, совершенствует тактику действий в составе групп спецназа. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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