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Новую формулу подсчета пенсий придумали эксперты - увеличивается стаж

, ИА "Амител"
Полную пенсию получать возможно только при полном стаже, а стаж реально сделать только при повышении пенсионного возраста

Фото: vnnews.ru

Экономисты придумали новый вариант расчета пенсий — вместо подсчета баллов предлагается учитывать заработок, стаж работника, а также повышение пенсионного возраста, сообщает РБК.

Издание ссылается на доклад "Долгосрочная стратегия развития системы социального страхования в Российской Федерации", подготовленный Александром Сафоновым (проректор Академии труда и социальных отношений), Юрием Ворониным (экс-замминистра здравоохранения и социального развития) и Евгением Гонтмахером (профессором факультета социальных наук Высшей школы экономики).

Авторы доклада называют балльную пенсионную систему неэффективной и видят в ней причины роста теневой занятости.

Предлагается использовать стажево-заработковую формулу. Этот расчет настраивается так, что полную пенсию получит только тот, кто целиком выработает стаж.

При этом желаемого стажа можно будет достичь только при достижении более высокого пенсионного возраста.

Чтобы гарантировать рост зарплат, авторы доклада предлагают снизить количество сотрудников в госсекторе (кроме сфер образования и медицины). При этом всем, кто трудится в силовых структурах, эксперты предлагают увеличить стаж.

По мнению экспертов, досрочные пенсии следует заменить системой страховых выплат. Например, если работник получает профзаболевание до выхода на пенсию, ему полагается страховка из средств Фонда соцстрахования. Однако предлагается не включать в страховку несчастные случаи на производстве.

По мнению авторов инициативы, для новой модели социального страхования нужно объединить Пенсионный фонд, Фонда ОМС и Фонд социального страхования.

Насколько предложения, высказанные в докладе, могут быть реализованы при реформировании системы, неизвестно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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