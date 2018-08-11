В России создадут беспилотный автомобиль для езды по зимним дорогам. Модель предстоит разработать участникам конкурса, который пройдет в рамках серии открытых инженерных состязаний Up Great, пишет "URA.RU".

Конкурс на разработку подобного авто запускает Российская венчурная компания совместно с фондом "Сколково" и Агентством стратегических инициатив.

Участникам состязания "Зимний город" предстоит создать автомобиль, который мог бы передвигаться без водителя. При этом машина должна успешно справляться с целым рядом трудностей, которые могут возникнуть на дороге. Например, с экстремальными климатическими условиями, плохой видимостью, отсутствием дорожной разметки и трафиком.

В мире уже существует автомобиль, который может ехать без водителя — автомобиль Tesla. В этом году стало известно о нескольких ДТП, в которые попали беспилотники. 23 марта электрокроссовер Tesla Mode X, двигаясь в режиме автопилота, попал в аварию. В результате транспортное средство сгорело, а водитель скончался от множественных травм. В мае Tesla Model S на скорости примерно 97 километров в час, врезалась в пожарную машину, которая остановилась на красный сигнал светофора. Известно, что машина управлялась с помощью системы электронного ассистента, а водитель в момент аварии смотрел в телефон.