Идея изъять сверхдоходы в размере 513,7 млрд рублей у 14 крупнейших металлургических, горнодобывающих и химических компаний привела к резкому падению их стоимости, пишут "Ведомости".

Как отмечается, 9 компаний из 14 потеряли 392 миллиарда рублей за сутки. Наибольшие потери понесли "Евраз" (-9%), НЛМК (-7,9%), ММК (-6,05%) и "Полюс золота" (-5,3%). Остальные компании упали в цене от 2,25-4,8%, передает издание.

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы за прошлый год у ряда компаний. Деньги планируется направить на выполнение майских указов.

Бизнесмены раскритиковали предложение Белоусова. В частности, выразил недовольство долларовый миллиардер, глава НЛМК Владимир Лисин.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Пескова сообщил, что инициативу Владимир Путин одобрил. Сейчас "список Белоусова" изучается кабмином и экспертами. Более того, сообщалось, что список может быть расширен.

После этого стало известно, что компании потеряли за сутки почти 400 млрд рублей.