Депутата исключили из "Единой России" после скандала в "Куршевеле"

Ровенский местный политический совет "Единой России" исключил из партии районного депутата Савву Коргунова за недостойное поведение в одном из баров Саратова, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение партии.

Как сообщается, 5 августа в местных СМИ появилась информация об инциденте в саратовском караоке-баре "Куршевель" с участием депутата Саввы Коргунова. В частности, по данным СМИ депутат отказался оплачивать счет и тогда охранники вызвали полицию. В ответ на это Коргунов заявил, что является депутатом, а потому его задержание будет незаконным.

Отмечается, что Коргунов ушел из бара, так и не расплатившись. Саратовский региональный исполком партии организовал проверку.

"Депутат Ровенского районного собрания Савва Коргунов исключен из партии и местного политического совета "Единой России" за дискредитирующие действия. Данное решение принято на заседании местного политсовета партии 11 августа. Меры по отношению к Савве Коргунову приняты по результатам всесторонней проверки", — говорится в сообщении регионального отделения партии.

По информации "Единой России", Коргунов ранее уже привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за недостойное поведение в общественном месте.

Ранее депутат "Единой России" в Якутии также оказался в центре скандала. Как сообщают СМИ, народный избранник выпивал в одиночестве в гостинице. В соседнем номере остановились на отдых пилоты. Депутат решил с ними выпить. Отказа он не вынес и начал угрожать летчикам увольнением, поскольку "он депутат и всех уволит". После депутат и вовсе кинулся в драку на пилотов.