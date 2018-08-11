Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью на большей части территории дождь, гроза, при грозе местам сильный дождь, град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с усилением до 12-17 м/с, при грозе местами шквалистое усиление до 20-25 м/с.

Температура ночью +11...+16. Днем потеплеет до +20...+25, местами в северо-западных районах +15...+20. Днем в отдельных районах дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с усилением до 12-17 м/с.

В Барнауле ночью ожидается +12...+14, днем +20...+22. Ночью в краевой столице временами дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе усиление до 12-17 м/с. Днем преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.