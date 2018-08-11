Федеральная служба охраны России (ФСО) обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с артиста Леонида Ярмольника более 800 тысяч рублей, которые, по данным ведомства, необходимы для ремонта служебного автомобиля Mercedes, пострадавшего в ДТП, виновником которого стал Ярмольник, сообщает LIFE.

"В иске указывается, что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО", — сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

Как указано в исковом заявлении, после аварии Mercedes был восстановлен в специализированной организации. Однако страховая компания выплатила сумму, покрывающую лишь часть ремонта. Остаток средств в размере 800 тысяч рублей должен выплатить виновник аварии, указали в ФСО.

Сам Ярмольник не отрицает своей вины в ДТП. Однако не согласен с тем, что остался что-то должен ведомству.

"Да, ФСО подала на меня в суд за ДТП, которое произошло еще в 2016 году. А спустя 1,5 года у них ко мне возникли дополнительные претензии. Хотя страховая компания давно уже все выплатила им. Я готов к суду, делом занимается мой адвокат. Надо детально разобраться, почему возник этот иск. Суда с ФСО я не опасаюсь, хотя в шутку можно сказать, что раз ФСО, то поэтому и подан иск", — пояснил Ярмольник агентству городских новостей "Москва".

Первое заседание по данному делу состоится 21 августа.