Фото: Анна Сергеева, Евгений Алексеев, Жека Челноков / vk.com/barneos22

В Барнауле в субботу днем, 11 августа, на перекрестке пр. Социалистический — ул. Партизанская произошло крупное ДТП, участниками которого стали пять транспортных средств, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

По некоторым данным, пострадали три легковых автомобиля (два "Лексуса" и одна "Тойота"), а также пассажирский автобус и самосвал. С места ДТП опубликовано видео.

Как сообщают очевидцы, обошлось без жертв. Также отмечается, что "кто-то решил проскочить", а у самосвала тормозной путь не как у велосипеда.

"Самосвал решил проскочить на мигающий желтый. Черный "Лексус" начал движение, тонар ударил в бок. Потом полетел на автобус. Водитель тонара попытался обрулить автобус. Врезался в бок. И полетел дальше. Врезался в красную "Короллу", ее раскрутило. Она врезалась в бежевый "Лексус". Тонар влетел в строящиеся здание. Водитель тонара жив. Возможно повреждены ноги. Водитель тайновидец [непонятное слово] сильно ранен в голову. Водитель черного "Лексуса" тоже пострадал в голову", — написал один из очевидцев ДТП.

Другой очевидец поясняет: "Лексус" не стоял, а летел не хило по Соцу, но фура мела еще быстрее. А вот какой сигнал светофора был, не скажу... но автобус за несколько секунд до аварии остановился на светофоре. А номера с "Лексуса" уже свернули".

Другие утверждают, что самосвал не летел, а "40-50 ехал".