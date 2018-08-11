Украинские депутаты Игорь Мосийчук от "Радикальной партии" и Сергей Лещенко от "Блока Петра Порошенко" подрались после вечернего эфира телеканала NewsOne, пишут "Известия".

Причиной конфликта стал вопрос о сексуальной ориентации. "Страной руководить — это не на гей-парады ходить", — обратился Мосийчук к Лещенко, который принимал участие в Марше равенства в Киеве 17 июня.

В ответ Лещенко посоветовал Мосийчуку не поднимать эту тему, намекнув, что тот и сам сам может оказаться в невыгодным положении из-за предпочтений лидера радикальной партии Олега Ляшко, в которой состоит Мосийчук. На Украине давно ходят слухи, что Ляшко является активным участником ЛГБТ-движения.

Когда эфир закончился депутаты начали выяснять отношения. Мосийчук ударил Лещенко тростью, а затем пригрозил разбить ему голову. Завязалась словесная перепалка, перешедшая в небольшое рукоприкладство. Народных избранников пришлось разнимать сотрудникам телеканала.