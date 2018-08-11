Фото: Катя / vk.com/incident_nsk

В Новосибирске семилетняя девочка чуть не погибла, упав в открытую ливневку, сообщается в паблике "Инцидент Новосибирск".

Отмечается, что девочка шла со старшим братом, за ними увязались собаки и дети побежали. Девочка не заметила открытую ливневку и упала. Если бы не брат девочки, который стал звать людей на помощь, все закончилось бы трагедией.

Мальчик позвал на помощь прохожего, который услышал детские стоны из колодца и достал ребенка, после чего вызвал скорую помощь. На автомобиле детской реанимации девочка была госпитализирована в больницу.

В результате падения девочка получила серьезные травмы: сломана лобная кость, выбиты все передние зубы, множество гематом.

Со слов местных жителей, люки стоят открытые с осени 2017 года. Особую тональность происшествию придает тот факт, что рядом расположена школа. Дорога, на которой произошел инцидент, как раз и ведет к школе, сообщают новосибирцы.

Отмечается, что местные жители неоднократно обращались в администрацию Октябрьского района Новосибирска, но там не посчитали нужным закрыть ливневки решетками, а также поставить люки на канализационные колодца. Впрочем, после происшествия чиновники немного зашевелились.

Напомним, неделей ранее трагедия произошла в Сочи, где ребенок провалился в открытую ливневку. Мальчик погиб. Администрация города загородила ливневку предупреждающим об опасности стулом. После местные власти и вовсе обвинили женщину, которая гуляла с внуком. Отсутствие решеток на ливневках чиновники объяснили тем, что в городе идут тропические ливни.

Какие тропические ливни мешают закрыть ливневки и колодца в Новосибирске, спрашивают жители сибирского города.