84-летний ветеран труда из Хабаровска подал в суд на главу компании "Роснано" Анатолия Чубайса и требует взыскать с него 15 миллионов рублей в качестве компенсации за экономические реформы, проводимые в 1990-е годы, сообщает LIFE.

Отмечается, что пенсионер составил иск в форме стиха. "Ваша честь, уважаемый суд, мотив моего обращения в суд, почему я нищий и как им оказался, потому что Чубайс Америке продался...", — говорится в исковом заявлении.

Несколько лет назад мужчина обращался лично к Чубайсу с просьбой "поделиться деньгами", однако так и не дождался ответа. Тогда пенсионер и решил подал иск в Пресненский суд Москвы.

Свои финансовые потери от экономических реформ в России в 1990-е годы пенсионер оценил в 15 миллионов рублей.