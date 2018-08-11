Гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за развода

Популярность Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которая к ним вернулась после информации об их разводе, увеличила и гонорары подзабытых артистов, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на промоутера юмористов Сергея Лаврова.

Раньше выступление Петросяна оценивалось в 350-500 тысяч рублей. Сейчас решено установить цену в 500-700 тысяч. Степаненко не хочет уступать бывшему мужу, поэтому за меньшие деньги она выступать не будет, сообщил Лавров.

Он отметил, что увеличение гонораров связано с "Петросян-бумом" — так как о юмористах стали больше говорить и писать в СМИ, их популярность снова выросла, а поэтому и желающих прийти на их концерт будет больше.

Отмечается, что до скандала Петросян и Степаненко с трудом собирали полный зал, а теперь они увеличивают площадки для выступлений, поскольку идет наплыв желающих оценить их творчество.

О расставании юмористов стало известно 3 августа этого года. Бывшие супруги общаются друг с другом через адвокатов. Степаненко хочет отсудить у Петросяна 80% совместно нажитого имущества общей стоимостью порядка 1,5 миллиарда рублей.