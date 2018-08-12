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Гигантский неизвестный корабль нашли в Бермудском треугольнике

, ИА "Амител"
Размер затонувшего "судна" превышает два футбольных стадиона.

Фото: www.5-tv.ru

Команда американских исследователи во главе с Даррелом Миклошем обнаружила загадочный объект дне Карибского моря, который может быть "кораблем пришельцев", сообщает "Пятый канал".

Находку сделали благодаря уникальным снимкам времен Холодной войны, когда власти США выслеживали из космоса советский подлодки. Благодаря современным технологиям дайверы решили устроить погружение вблизи заросших кораллами скал, которые одиноко возвышались посреди подводных пустошей. То, что они увидели — потрясло их воображение.

"Ничего подобного я вообще никогда не встречал. Из отвесного утеса торчали 15 образований, каждое размером с пушку военного корабля. Я повидал много затонувших кораблей, этот объект не похож ни на один из них", — рассказал Миклош.

Daily Mail пишет, что в этом месте наблюдается сильное магнитное поле, однако кораллы сплошь покрыли всю площадь загадочного объекта. Судя по донным отложениям, возраст находки может доходить до пяти тысяч лет. При этом размер затонувшего "судна" превышает два футбольных стадиона.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.08.2018 09:19
интересно

я думал там правда что то серьезная новость, а это 5 канал ( , зашел на их сайт и увидел кучу новостей типа

Старик-американец рассказал, как потерял девственность с инопланетянкой и зачал 60 детей-инопланетян...

но коммент ))))

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