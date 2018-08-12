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Водитель на Алтае спровоцировала ДТП и пыталась скрыться

, ИА "Амител"
В результате неожиданного маневра водитель кроссовера потерял управление и врезался в попутный грузовой автомобиль

10 августа в Косихинском районе на трассе Барнаул-Бийск женщина за рулем автомобиля спровоцировала ДТП, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

"Не посмотрев в боковые зеркала и не убедившись в безопасности своего маневра, она перестроилась на встречную полосу и подрезала уже начавшего обгон кроссовер", — говорится в сообщении.

В результате неожиданного маневра водитель кроссовера потерял управление и врезался в попутный грузовой автомобиль, после чего оба вылетели с дороги. По счастливой случайности в аварии серьезно никто не пострадал. 

Очевидцы догнали виновницу ДТП и заставили вернуться обратно на место происшествия. Момент ДТП и погоня, а также разговор с женщиной попали на видео.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.08.2018 09:05
227

Вина легковушки сомнительна. Расстояние было, возможность просто притормозить, а не шугаться так нервно, была. Надо не соглашаться, судиться. Жалко, конечно, грузаля - он в хлам.

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12.08.2018 10:19
месный

посмотрел видос. кроссовер не начал обгон он тупо наваливал по встречке. и второе нехрен рулём крутить резко особенно на скорости особенно на обочене притормозилбы чуток и былобы всё ништяк

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