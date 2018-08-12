10 августа в Косихинском районе на трассе Барнаул-Бийск женщина за рулем автомобиля спровоцировала ДТП, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

"Не посмотрев в боковые зеркала и не убедившись в безопасности своего маневра, она перестроилась на встречную полосу и подрезала уже начавшего обгон кроссовер", — говорится в сообщении.

В результате неожиданного маневра водитель кроссовера потерял управление и врезался в попутный грузовой автомобиль, после чего оба вылетели с дороги. По счастливой случайности в аварии серьезно никто не пострадал.

Очевидцы догнали виновницу ДТП и заставили вернуться обратно на место происшествия. Момент ДТП и погоня, а также разговор с женщиной попали на видео.