Фото: w-dog.ru

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с дождей и гроз, прогнозируют синоптики.

"В отдельных районах дождь, гроза, местами в южных и восточных районах сильный дождь, утром местами туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +17...+22 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

В Барнауле возможен небольшой дождь. Днем в краевой столице будет +18...+20 градусов. Ветер западный, 8-13 метров в секунду.