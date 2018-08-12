Владельцы iPhone оказались более привлекательными для свиданий

Владельцы iPhone оказались более востребованными для свиданий, чем те, у кого гаджет на операционной системе Android, сообщает LIFE.

Соответствующее исследование провел американский сервис по продаже техники Decluttr. Было опрошено полторы тысячи человек в США. Выяснилось, что 70% из них предпочтут пойти на свидание с обладателем девайса от Apple, нежели с тем, кто пользуется Android. При этом 65% сразу откажутся от рандеву с хозяином смартфона с операционкой от Google.

В свою очередь, 53% пользователей Android откажутся от встречи с пользователем iPhone. Кроме того, те, у кого аппарат от Apple, более склонны к использованию телефона на свиданиях.

Также опрошенные мужчины заявили, что разбитый экран телефона — не лучший способ произвести впечатление на девушку. Она может решить, что ее собеседник неряшлив или недостаточно обеспечен, чтобы починить смартфон.