Екатеринбургская епархия предложила правительству Свердловской области передать ей Поросенков Лог, где были обнаружены останки последнего российского императора Николая II и членов его семьи, сообщает "URA.RU".

"Если, как вы говорите (иногда и в комментариях, иногда и в личных сообщениях, иногда и на самом Мемориале) Церковь до сих пор не признала [царскими останки, захороненные в Петропавловской крепости в 1998 году], то зачем руководитель Екатеринбургского отделения РПЦ МП требует у руководства Свердловской области отдать земельный участок Царских могил Московской Патриархии для религиозных нужд? Для каких таких религиозных нужд?" — задаются вопросом общественники.

В итоге, как отмечается, Церковь официально не признает останки из Поросенкова Лога, но хотела бы получить его под свои нужды.

Сканы соответствующих документов появились на странице "Мемориал Романовых" во "Вконтакте". Как следует из документа, подписанного начальником департамента лесного хозяйства области Олегом Сандаковым, еще в 2016 году митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к руководству региона с просьбой передать епархии Поросенков Лог "в безвозмездное срочное пользование для осуществления религиозной деятельности".

Ранее предполагалось, что обустройством культурного объекта, площадь которого составляет три гектара, будет заниматься областной краеведческий музей.

Как уже сообщалось, накануне СКР РФ официально заявил, что генетические экспертизы подтвердили принадлежность останков, найденных в месте под названием Поросенков Лог, расположенном под Екатеринбургом (в пяти километрах от Ганиной Ямы, куда осуществляется основное паломничество), представителям царской семьи.

После заявление СК предполагалось, что во время визита патриарха Кирилла в Екатеринбург прозвучит признание подлинности останков из Поросенкова Лога. Однако этого не произошло. Более того, 100-тысячный крестный ход и вовсе проследовал мимо Поросенкова Лога. Финальный молебен вновь состоялся в монастыре Ганина Яма у шахты, которая по-прежнему считается местом захоронения тел царских мучеников.