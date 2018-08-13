Фото: avito.ru
Квартиру площадью 233 квадратных метра продают в центре Барнаула за 23 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Как отмечает автор объявления, квартира расположена на четвертом этаже в элитном кирпичном жилом комплексе на улице Папанинцев.
"Большие изолированные комнаты площадью от 12 до 35 квадратных метров, просторная кухня-столовая площадью 45,7 квадратных метра со встроенной кухней и мебелью, большая прихожая, два санузла, просторная ванна 13,4 квадратных метра, гардеробная", — уточняет продавец.
Высота потолков в квартире – три метра, окна выходят на три стороны, балкон, в каждой комнате два больших окна, приточная вентиляция.
Территория жилого комплекса охраняется, закрытая детская площадка.
Также возможно приобрести подземное парковочное место на два автомобиля.
Комментарии
Ее бы хоть за 12 млн кто купил.
Ну если приточка есть, то надо брать. А выточка есть? ))