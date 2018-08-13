Фото: avito.ru

Квартиру площадью 233 квадратных метра продают в центре Барнаула за 23 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Как отмечает автор объявления, квартира расположена на четвертом этаже в элитном кирпичном жилом комплексе на улице Папанинцев.

"Большие изолированные комнаты площадью от 12 до 35 квадратных метров, просторная кухня-столовая площадью 45,7 квадратных метра со встроенной кухней и мебелью, большая прихожая, два санузла, просторная ванна 13,4 квадратных метра, гардеробная", — уточняет продавец.

Высота потолков в квартире – три метра, окна выходят на три стороны, балкон, в каждой комнате два больших окна, приточная вентиляция.

Территория жилого комплекса охраняется, закрытая детская площадка.

Также возможно приобрести подземное парковочное место на два автомобиля.