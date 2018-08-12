В Алтайском крае с начала года 2222 семьи стали получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Из федерального бюджета им выплатили 111,7 миллиона рублей. В 2018 году размер выплаты в регионе составляет 9434 рубля, сообщается на официальном сайте региона.

Как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края, денежная помощь предназначена семье, среднедушевой доход которой не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения и составляет менее 15 003 рублей. Обратиться за назначением ежемесячной выплаты можно в управление социальной защиты населения или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (его филиалы) по месту жительства заявителя.

Напомним, с 1 января 2018 года дополнительную денежную выплату родители первенцев получают по инициативе президента России Владимира Путина на основании Федерального закона от 28.12.2017 №418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".