Сенатор Совфеда рассказал, как Россия должна отвечать на санкции США

Сенатор Игорь Морозов заявил, что Россия должна готовить в ответ на санкции не менее жесткие меры, предусматривающие, в том числе, прекращение сотрудничества в космосе и самолетостроении, сообщает РИА Новости.

"Улучшения отношений России и США даже в обозримом будущем не просматривается, заявление Белого дома — лишнее тому свидетельство. Россия должна готовить, и соответствующие ведомства этим уже занимаются, не менее жесткие ответные меры", — сказал Морозов.

По его словам, в числе ответных мер должно быть прекращение сотрудничества в космосе, приостановка продаж ракетных двигателей РД-180, прекращение сотрудничества в самолетостроении, а также расширение моделей перерасчетов в национальной валюте.