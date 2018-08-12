Минобороны России рассекретило приказ Иосифа Сталина от 1941 года бомбить Берлин. Подборка документов из фондов Центрального архива министерства обороны опубликована на сайте ведомства.

"Особое место занимает копия рукописного приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку председателя ГКО И.В.Сталина в 2 часа ночи с 8 на 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на сердце фашистского Третьего рейха", — говорится в сообщении.

В новой подборке архивных материалов Минобороны снимает гриф секретности с приказов, поручений, учетных карточек и боевых листков. Документы раскрывают подробности подвигов пилотов-штурмовиков — кавалеров орденов и Героев Советского Союза, имена которых долгое время не придавались огласке.