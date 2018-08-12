Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии в бюджет 500 миллиардов рублей сверхдоходов металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений.
"Мы поддерживаем идею помощника президента Белоусова об изъятии 500 млрд рублей. Эту сумму можно даже увеличить", — написал Жириновский в своей Telegram-канале.
"У нашей страны огромные ресурсы. Но не всегда они обогащают народ России, огромные деньги каждый год утекают из нашей экономики. Эти средства нужно направить на развитие страны", — подчеркнул лидер ЛДПР.
Несколькими днями ранее Белоусов направил президенту России письмо с предложением изъять сверхдоходы за прошлый год у ряда компаний. Речь идет о 513 млрд рублей. Деньги планируется направить на выполнение майских указов.
Бизнесмены раскритиковали предложение Белоусова. В частности, выразил недовольство долларовый миллиардер, глава НЛМК Владимир Лисин.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Пескова сообщил, что инициативу Владимир Путин одобрил. Сейчас "список Белоусова" изучается кабмином и экспертами. Более того, сообщалось, что список может быть расширен.
После этого стало известно, что компании резко потеряли за сутки почти 400 млрд рублей.
Комментарии
Выведут инвесторы все деньги из российских ценных бумаг. Снова будут говорить об утечке капиталов. Кому от этого станет легче?