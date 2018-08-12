Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии в бюджет 500 миллиардов рублей сверхдоходов металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений.

"Мы поддерживаем идею помощника президента Белоусова об изъятии 500 млрд рублей. Эту сумму можно даже увеличить", — написал Жириновский в своей Telegram-канале.

"У нашей страны огромные ресурсы. Но не всегда они обогащают народ России, огромные деньги каждый год утекают из нашей экономики. Эти средства нужно направить на развитие страны", — подчеркнул лидер ЛДПР.

Несколькими днями ранее Белоусов направил президенту России письмо с предложением изъять сверхдоходы за прошлый год у ряда компаний. Речь идет о 513 млрд рублей. Деньги планируется направить на выполнение майских указов.

Бизнесмены раскритиковали предложение Белоусова. В частности, выразил недовольство долларовый миллиардер, глава НЛМК Владимир Лисин.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Пескова сообщил, что инициативу Владимир Путин одобрил. Сейчас "список Белоусова" изучается кабмином и экспертами. Более того, сообщалось, что список может быть расширен.

После этого стало известно, что компании резко потеряли за сутки почти 400 млрд рублей.