Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский заявил, что в рамках учений, проводящихся в Японском море, российская поисково-ударная группа ТОФ атаковала подводную лодку условного противника, сообщает РИА Новости.

"Корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и корвета "Совершенный" провела противолодочное учение в акватории Японского моря", — сказал Воскресенский.

Он уточнил, что военные провели отработку поиска субмарины условного противника, после чего выполнили стрельбу двумя учебными торпедами. При этом в маневрах с борта "Адмирала Пантелеева" был задействован корабельный вертолет Ка-27ПЛ.

Сообщается, что в ходе учений корабли отработали и иные алгоритмы поведения в экстренных ситуациях.