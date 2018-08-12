Уральский исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев увидел большое космическое тело, которое приближается к Земле, сообщает "URA.RU".

Отмечается, что пока небесное тело находится на большом расстоянии от Земли, но уральца беспокоит то, что замеченный им объект не похож на комету или астероид.

Как предположил Дегтерев, это может быть планета Нибиру, о приближении которой не так давно сообщали СМИ.

Он заметил ее во время просмотра прямой трансляции с международной космической станции: "В светящейся атмосферной короне виден предмет напоминающий планету. Как я понимаю, это не комета. Это не астероид. Это нечто более масштабное и грозное. С таким наша Земля еще не встречалась".

Кроме того, по словам Дегтерева, NASA больше не включает панорамные камеры, которые дают изображение Земли и космоса в высоком качестве. Это, как он заметил, может говорить о "планомерной операции по замалчиванию очевидных фактов".

Ранее Валентин Дегтерев обнаружил 600-метровый "корабль пришельцев" в снегах Антарктиды, который врезался в скалу и остался лежать. Он также нашел уникальный рисунок древних людей, происхождение которого доподлинно неизвестно, в районе перевала Дятлова, где погибла группа советских туристов. Также он обнаружил на самом полюсе Луны целый город инопланетян, который имеет дисковидную форму.