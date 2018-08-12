США обвинили Россию в намеренном затягивании конфликта в Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия намеренно затягивает конфликт в Донбассе, сообщает RT.

По его словам, Москва игнорирует все усилия международного сообщества, а также блокирует работу представителей миссии ОБСЕ, занимающихся мониторингом границы между странами.

"Это еще один способ, с помощью которого Россия намеренно затягивает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на усилия международного сообщества добиться мира на Украине", — заявил Волкер.

Таким образом Волкер прокомментировал видео, на котором якобы российский военный транспорт пересекает границу с Украиной. Кадры были опубликованы 10 августа ОБСЕ.