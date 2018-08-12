Причиной развода Сергея и Матильды Шнуровых стала измена — осведомленный источник из тусовки Шнурова рассказал, что Матильда нашла себе состоятельного банкира и сама инициировала развод, пишет "URA.RU" со ссылкой на издание "Собеседник".

Поклонники Шнурова давно обсуждают его уход от Матильды. Певец выкладывает в соцетях фотографии с дамами, пишет двусмысленные стихи, однако определенной информации о разводе не дает. При этом слухи о возможных причинах распада звездной пары становятся только громче.

Как сообщается, Матильда еще год назад изменила мужу, однако тогда скандал удалось замять, но этой весной, вернувшись из Франции, Матильда сама предложила Шнурову развестись.

Якобы Матильда заявила мужу, что "он тормозит ее развитие", поэтому она хочет с ним расстаться. Однако причина развода, как отмечается, в знакомстве с состоятельным банкиром.

Как пишет издание, Матильда подготовила все документы для развода. По этим бумагам она желает получить 90% состояния Шнурова. Это приличная сумма — в этом году Шнуров занял второе место в рейтинге самых богатых российских звезд (его заработок за год составил 13,9 миллиона долларов).