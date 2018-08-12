Российский журналист Владимир Познер на своем сайте "Познер Online" ответил на вопросы "что для вас патриотизм" и "есть ли ему место сейчас".

"Я не знаю, есть ли ему место. Я могу сказать, что такое для меня патриотизм. Это любовь к своей стране. Прежде всего. Но любовь не означает отсутствия критики, убеждения, что твоя страна лучше всех, что твой народ выше других — нет. Это просто любовь, как любят свою маму. Я так понимаю патриотизм", — ответил Позер на первый вопрос.

Далее журналист рассказал, как отличить настоящего патриота от ненастоящего.

"И конечно патриот особенно настроен на то, что плохо. Именно потому, что он патриот. Он хочет, чтоб было хорошо. И поэтому патриот настоящий обращает внимание на то, что НЕхорошо. Чтобы избавиться от этого. Мне кажется, это абсолютно естественно и нормально, и ненормально — не любить свою страну, ненормально не любить свою мать. Это трагедия, если это произошло", — подчеркнул Познер.

"Другое дело, что вот тот патриотизм, который мы называем иногда квасным, ура-патриотизмом — нет, это не то. Я совсем другое имею в виду", — добавил он.

"Это очень нежное чувство, и оно связано с очень сильными эмоциями. Это мое. Это — может быть, не совсем серьезно, но вот любовь к березке — это из этой области. Это абсолютно нерациональное чувство. Это складывается из тысячи мелочей. Это то, как люди ходят, улыбаются — не улыбаются, это музыка, это как поют, как общаются, это выражение лица… Это множество мелких вещей, которые мы не замечаем, но которые для нас очень важны. Это — наше. Это — мое. И когда ты от этого отстранен, то только тогда ты начинаешь понимать, насколько это твое", — отметил Познер.

"Я это знаю, потому что я это видел. И в какой-то степени имею", — заключил он.