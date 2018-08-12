Сын бывшего руководителя Центра общественных связей и Управления программ содействия ФСБ Александра Здановича задержан в Москве по подозрению в продаже наркотиков, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что у Евгения Здановича в квартире найдено около 100 граммов гашиша, что является особо крупным размером.

По версии следствия, наркотики он планировал продавать. Здановича задержали 10 августа, наркотики изъяты. Возбуждено дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Генерал-лейтенант в отставке Александр Зданович в 1996-1999 годах руководил Центром общественных связей ФСБ РФ, в ноябре 1999 года возглавил Управление программ содействия ФСБ, с 2002 года стал заместителем руководителя ВГТРК по вопросам безопасности.