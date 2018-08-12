Сооснователь арт-объединения MXD Евгений Зубков представил серию артов "Russia 2077", посвященных вымышленной России будущего, сообщает TJournal.

Название проекта вдохновлено компьютерной игрой Cyberpunk 2077, но их содержание не имеет отношения к игре.

Как пояснил сам Зубков, "Russia 2077" — проект, представляющий собой параллельную реальность. "Где гипертрофированные образы современных технологий контрастируют с обыденными пейзажами и повседневной действительностью провинциальной России, декорации которой будто застряли вне времени", — подчеркнул художник.

Ранее арт-объединение представляло проекты "Экзистенциальный Google" и "Россия в 2046 году".