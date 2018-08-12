Воскресенье, 12 Август, 18:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 66,91
€ 76,68
446763
17°
Обь
191см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Россия в 2077 году: художники подготовили серию артов

, ИА "Амител"
Как пояснил сам художник, "Russia 2077" - проект, представляющий собой параллельную реальность

Сооснователь арт-объединения MXD Евгений Зубков представил серию артов "Russia 2077", посвященных вымышленной России будущего, сообщает TJournal.

Название проекта вдохновлено компьютерной игрой Cyberpunk 2077, но их содержание не имеет отношения к игре.

Как пояснил сам Зубков, "Russia 2077" — проект, представляющий собой параллельную реальность. "Где гипертрофированные образы современных технологий контрастируют с обыденными пейзажами и повседневной действительностью провинциальной России, декорации которой будто застряли вне времени", — подчеркнул художник.

Ранее арт-объединение представляло проекты "Экзистенциальный Google" и "Россия в 2046 году".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
18:38
От +8 до +22: погода в Алтайском крае на 13 августа 0
18:14
Виктор Томенко поздравил строителей Алтайского края с праздником 0
17:59
Подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря 0
17:49
Олимпиада-2022 может остаться без хоккея 0
16:46
Флаг СССР подняли у полицейского участка в Астраханской области 0
16:05
Ядовитого паука обнаружили в одном из садоводств Алтайского края 1
15:56
Россия в 2077 году: художники подготовили серию артов 0
15:37
Адвокат рассказал, что делать, если полиция заинтересовалась картинками 2
14:54
СМИ: сын экс-главы пресс-службы ФСБ задержан за торговлю наркотиками 0
14:15
Познер: "Настоящий патриот обращает внимание на то, что нехорошо" 0
13:54
СМИ: Шнурова хочет разорить Матильда, променявшая бывшего мужа на банкира 0
13:43
США обвинили Россию в намеренном затягивании конфликта в Донбассе 0
12:59
Уральский исследователь рассказал о приближающейся к Земле огромной планете 2
12:49
Российские корабли атаковали подлодку условного противника в рамках учений 0
11:57
Жириновский поддержал изъятие сверхдоходов крупнейших компаний 4
11:43
Минобороны рассекретило приказ Сталина от 1941 года бомбить Берлин 0
10:53
Сенатор Совфеда рассказал, как Россия должна отвечать на санкции США 2
10:28
2222 алтайские семьи получают ежемесячную выплату в связи с первенцем 0
09:55
РПЦ попросила отдать ей гектары с местом захоронения царских останков 1
09:39
Владельцы iPhone оказались более привлекательными для свиданий 3
08:49
Водитель на Алтае спровоцировала ДТП и пыталась скрыться 6
08:33
Гигантский неизвестный корабль нашли в Бермудском треугольнике 1
07:50
Как правильно заморозить ягоду и сэкономить место в холодильнике 2
07:34
Эксперты на Алтае обсудили, как снизить смертность от ДТП и быть культурней 6
07:19
Небесная Кара: фото прекрасной британской актрисы и модели Делевинь 8
07:03
Коттедж с камином, сауной и бассейном продают в Барнауле за 18 млн рублей 0
06:48
Как работает номер 112 и когда по нему звонить 10
06:32
Лучшая лодка, лучший экипаж: хроника гибели атомной подводной лодки "Курск" 50
06:17
Грозовое воскресенье: дожди и сильный ветер ждут жителей Алтая 12 августа 0
06:01
Алтайское ГИБДД заявило о снижении аварийности с начала 2018 года на 10% 1
23:34
Гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за развода 1
22:29
Пенсионер стихами подал в суд на Чубайса с требованием отдать 15 млн рублей 1
21:48
Девочка, убегая от стаи собак, упала в открытую ливневку в Новосибирске 7
20:58
Украинские депутаты подрались в студии телеканала из-за гей-парада 0
19:57
Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Барнаула 1
19:25
ФСО против Ярмольника: с артиста требуют 800 тыс. руб. за разбитый Mercedes 1
18:47
От +11 до +25: погода в Алтайском крае на 12 августа 0
18:26
Депутата исключили из "Единой России" после скандала в "Куршевеле" 0
17:57
Компании, у которых предложили изъять сверхдоходы, резко потеряли 400 млрд 7
17:37
Беспилотный автомобиль для езды по зимним дорогам сделают в России 0
16:56
Разведчик-альпинист из Алтайского края погиб в КБР из-за схода лавины 0
16:39
Новую формулу подсчета пенсий придумали эксперты - увеличивается стаж 1
15:43
Священник "запретил смотреть" россиянам новый клип Светланы Лободы 11
15:18
СК: продолжается расследование издевательств в элитном детсаде в Барнауле 0
14:35
Землетрясение произошло на Алтае в сотне километрах от Барнаула 1
14:19
Водитель в Бийске разбил машину и пел после ДТП песню "Нас не догонят" 1
13:13
Посольство России пошутило над созданием космических войск США 2
13:01
Угнанный в США самолет разбился недалеко от Сиэтла 0
12:49
Захарова рассказала про зеркальный ответ России на санкции США 0
12:16
Житель Алтайского края вырастил на своих грядках 511 кустов мака 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.