Адвокат Алексей Бушмаков рассказал, что необходимо сделать, если вами заинтересовалась полиция после постов в социальных сетях, сообщают "Вести Алтай"

На фоне резонансных уголовных дел, которым в последние дни Барнаул прославился на всю Россию, интернет-пользователи удаляют из соцсетей не только картинки, но и собственные аккаунты.

Однако не спасет даже удаление аккаунта, если и человек уже попал в поле зрение правоохранительных органов, и план по экстремистам необходимо выполнять.

Как действовать, если после снимков и постов в интернете к вам пришли с обыском?

"Во-первых, надо знать какого-либо адвоката, к которому вы можете сразу обратиться за консультацией. Адвокаты по назначению не всегда выполняют тот стандарт, который утвержден по защите доверителей. Второе — не нужно сразу же признаваться в том, что ты сделал, а повременить, потому что это ни на что не влияет. Необходимо проанализировать, что это за материал, потому что, если сразу признаваться, сложно потом будет в суде отбиваться. И третье — готовиться добиваться правды, [искать] какую-то альтернативу <...> и в Алтайском госуниверситете есть ученые, филологи-лингвисты, религиоведы, которые имеют другую точку зрения. Какой-то гарантирующей вашу правоту и оправдание процедуры... ее нет... ну, стандартно это вот", — пояснил Бушматов.

Напомним, адвокат Бушматов представляет в суде интересы Марии Мотузной, которой грозит 5-6 лет лишения свободы за несколько картинок, в которых правоохранители нашли экстремизм и оскорбление чувств верующих. Впрочем, в обществе точка зрения полиции нашла мизерную поддержку. Люди склонны видеть в этом возвращение "репрессий 37-го года" и "возрождение НКВД".