Фото: Мобильный репортер Торопчин Сергей / Amic.ru

Ядовитого паука обнаружили в одном из садоводств Алтайского края, рассказал Amic.ru мобильный репортер Сергей Торопчин через специальную функцию.

"Поймал ядовитого и необычного для нашего региона паука из семейства Cheiracanthium punctorium. Сидел в коконе на заборе. Садоводство "Олеумщик", — рассказал Сергей. Само садоводство расположено в Бийске.

В простонародии паука называют "желтый ядовитый паук". Напомним, в августе 2017 года на его появление жаловались жители Рубцовска. Аномально жаркое лето способствовало тому, что стаи хейракантиумов стали мигрировать на север. Теперь ядовитого паука нередко можно встретить в Южной Сибири и по всей средней полосе России.

Опасность для человека представляют челюсти паука, которыми он без труда прокусывает кожу и впрыскивает яд. Эти насекомые отличаются приметной желто-оранжевой окраской. Вместо обычной паутины они плетут паутинные мешочки. Довольно быстро бегают и даже прыгают, поэтому лучше не пытаться смести его веником.

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