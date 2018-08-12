Флаг СССР подняли у полицейского участка в Астраханской области

В Астраханской области активисты заменили флаг России возле здания местной полиции на флаг Советского Союза, а после опечатали "штаб правоохранителей", сообщает телеканал "Дождь".

В селе Красный Яр пять человек решили вернуть здание полиции в юрисдикцию Советского Союза. Для этого они водрузили флаг СССР у полицейского участка, "выполнив приказ, поставленный Верховным Советом СССР". Затем при помощи скотча "опечатали" пункт полиции "на основании закона СССР от 06.03.1990 номер 1305-1(о собственности СССР)".

О сути акции рассказал председатель астраханского отделения профсоюза "Союз ССР" Алексей Глазунов. По его словам, в Красном Яре Верховный совет СССР восстановлен, назначен глава и получен приказ о передаче здания полиции в юрисдикцию СССР.

Участники акции были задержаны. Им предъявлено обвинение в организации несогласованной акции.