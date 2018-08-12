Олимпиада-2022 может остаться без хоккея

Международный олимпийский комитет может исключить мужской хоккейный турнир из программы зимних Игр-2022, которые пройдут в Пекине. Это станет возможным в том случае, если МОК не сможет договориться с руководством НХЛ. Таким образом, впервые с 1920 года Олимпиада может остаться без хоккея, пишет "Газета.Ru".

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность отказаться от проведения мужского хоккейного турнира на Играх и исключить данную дисциплину из программы ближайшей зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году. Об этом сообщил журналист издания TSN Горд Миллер, ссылаясь на слова президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля, указывающие на очередные проблемы во взаимоотношениях с Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

"10 августа глава ИИХФ Рене Фазель выступил на заседании в Эдмонтоне, где предложил МОК четыре варианта проведения хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине", — написал журналист в своем Twitter.

К своему сообщению он приложил все четыре варианта, касающиеся будущего хоккейного турнира на Играх, а именно:

1. Проводить Игры с участием хоккеистов НХЛ, как это было в период с 1998 по 2014 год.

2. Проводить Игры без участия хоккеистов НХЛ, как это было на последней Олимпиаде-2018 и в период до 1998 года.

3. Проводить хоккейный турнир на Играх так же, как это происходит на летней Олимпиаде по аналогии с футбольными соревнованиями, и допускать хоккеистов не старше 23 лет.

4. Исключить мужской хоккейный турнир из программы Олимпийских игр.

На данный момент руководство МОК анализирует все четыре варианта, но когда будет принято окончательное решение по данному делу — неизвестно.

Напомним, что в прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане игроки из НХЛ участия не приняли. Данное решение приняло руководство лиги, которое отказалось составлять календарь с паузой на Игры.