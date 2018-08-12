Подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Роухани подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает RT.

Предполагается, что документ, на разработку которого ушло более двух десятилетий, должен разделить нефтегазовые и биологические ресурсы Каспия между странами "пятерки", а также препятствовать появлению в Каспийском море военных сил "внерегиональных держав".

Владимир Путин заявил, что проведение V Каспийского саммита является эпохальным событием: "Наш саммит действительно имеет неординарное, если не сказать поистине эпохальное значение. Подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров Конвенция о правовом статусе Каспия закрепляет исключительное право и ответственность наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает четкие правила его коллективного использования".

Эксперты называют подписанный пятью лидерами документ "конституцией" Каспийского моря. В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права, сообщает РИА Новости.

Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.