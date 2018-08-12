Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили строителей с профессиональным праздником, сообщается на официальном сайте региона.

"Уважаемые строители, ветераны строительной отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Строительный комплекс всегда являлся важнейшей отраслью экономики Алтайского края. Сегодня, несмотря на сложные современные экономические реалии, темпы строительства в регионе остаются на достойном уровне. Благодаря вашему труду и профессионализму города и села растут и с каждым годом становятся краше и уютнее", — говорится в поздравлении, направленном алтайским строителям.

Томенко подчеркнул, что строителям края принадлежит одна из главных ролей в развитии сети социальных объектов.

Отмечается, что в текущем году только из краевого бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт школ, больниц, спортивных и культурных объектов будет направлено почти 6 миллиардов рублей.

Также отмечается, что активно ведется жилищное строительство. В частности, за первое полугодие 2018 года на территории региона построено в 1,7 раза больше квадратных метров жилья, чем за аналогичный период прошлого года.