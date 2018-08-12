Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах дождь, гроза, местами в южных и восточных районах сильный дождь, утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +8...+13. Днем потеплеет до +17...+22. Днем в отдельных районах дождь, гроза, местами в южных и восточных районах сильный дождь, утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле ночью ожидается +9...+11, днем +18...+20. Ночью в краевой столице возможен небольшой дождь, ветер западный, 6-11 м/с. Днем также возможен небольшой дождь, ветер западный, 8-13 м/с.