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Силуанов назвал доллар "рисковым инструментом" для международных расчетов

, ИА "Амител"

Фото: brodv.ru

Министр финансов России Антон Силуанов заявил на телеканале "Россия 1", что доллар США со временем становится все более "рисковым инструментом" для осуществления международных расчетов.

По словам Силуанова, вскоре страна может отказаться от этой валюты при торговле нефтью.

"Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", — сказал Силуанов во время программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым"

При этом министр заверил, что правительство не собирается закрывать компании США, работающие в России.

"В этих компаниях работают наши граждане", — отметил Силуанов.

Ранее в Совфеде предложили отказаться от доллара в ответ на санкции США.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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