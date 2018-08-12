Группа туристов из четырех человек осталась без снаряжения на горной вершине Ак-кем, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.

Из-за плохих погодных условий пока нет возможности отправить за ними спасательный вертолет. Известно, что путешественники находятся на высоте 4,1 тыс. метров.

"Группа смогла сообщить о своем бедственном положении по спутниковому телефону. На месте их стоянки резко испортилась погода, ветром порвало палатку, продукты питания и теплые вещи имеются, однако унесло альпинистское снаряжение, поэтому они самостоятельно спуститься с горы не могут", — говорится в сообщении.

Со слов туристов известно, что все четверо мужчин из Кемеровской области.

"Если погода в горах нормализуется, вылет вертолета мы можем планировать не ранее утра 13 августа", — сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Отмечается, что дойти до туристов пешком на данный момент также не представляется возможным. "Пеший путь до группы даже при благоприятной погоде займет у спасателей не менее трех суток, а в настоящее время подобное восхождение вообще невозможно, поскольку скальная порода обледенела, а ветер до 20 м/с не прекращается", — подчеркнули в министерстве.

В Сибирском региональном центре сообщили, что уже сегодня вертолет МЧС России из Красноярска будет передислоцирован максимально близко к месту происшествия (это либо Новосибирск, либо Кемерово), чтобы при малейшем улучшении погоды обеспечить эвакуацию.